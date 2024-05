MÉS per Mallorca presenta una proposició de llei al Parlament per a la creació de la Policia Autonòmica, el Cos de Guaita

MÉS per Mallorca ha registrat una proposició de llei al Parlament per a la creació de la Policia Autonòmica de les Illes Balears, el Cos de Guaita, en desenvolupament de l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia. El partit ecosobiranista proposa la creació d’un cos policial complementari als existents davant la cobertura estructuralment deficitària de cossos i forces de seguretat de l’Estat, que pugui assumir les competències de policia local en aquells ajuntaments on no se’n disposi o en aquells que vulguin cedir les seves competències al Govern, de manera que es pugui desenvolupar l’autogovern i garantir la convivència, drets i també les obligacions de cadascun dels residents i visitants. El Cos de Guaita tendria funció policial, però també administrativa, de manera que col·laboraria amb els serveis d’inspecció turística.

«Com a país necessitam un cos de Policia Autonòmica per desenvolupar el nostre autogovern i garantir la convivència, els drets i també les obligacions de cadascun dels residents i visitants», ha assegurat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, Apesteguia ha explicat que les Illes Balears es troben molt per davall de la cobertura policial mitjana de l’Estat, més d’un 16%, i que existeixen grans dificultats a l’hora de tenir plantilles estables i adequades per part dels ajuntaments. A més, el també portaveu del grup parlamentari del partit ecosobiranista ha recordat que l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears – introduïda per la modificació de l’any 2007 – preveu la creació d’un cos de policia autonòmica i que «és necessari fer servir totes les eines que tenim a l’abast per donar resposta a les necessitats i demandes de la societat».

Davant aquesta realitat, MÉS per Mallorca ha registrat una proposició de llei al Parlament per a la creació d’un cos de Policia Autonòmica, el Cos de Guaita, com a cos complementari als existents davant el dèficit estructural d’efectius de cossos i forces de seguretat de l’Estat que també pugui complementar les tasques relatives a les competències que són pròpies del Govern de les Illes Balears amb una doble naturalesa: policial i administratiu.

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que «fa una setmana vàrem poder llegir les declaracions de la consellera Vidal dient que era pràcticament impossible perseguir el lloguer turístic il·legal, per exemple. Una policia autonòmica, també en el seu vessant administratiu, ha de col·laborar amb els serveis d’inspecció turística». A més de donar compliment a les lleis d’ordenació del turisme, entre les funcions administratives del Cos de Guaita també s’hi inclourien vetllar per la protecció del medi ambient, el transport terrestre i marítim interinsular, la normativa sobre patrimoni cultural i la col·laboració de protecció de menors.

D’altra banda, la proposició de llei de MÉS per Mallorca planteja també que la policia autonòmica pugui assumir les competències de policia local en aquells ajuntaments on no se’n disposi i que aquells ajuntaments que sí que tenguin cos de policia local i vulguin cedir les seves competències al Govern puguin fer-ho. «La voluntat que persegueix la llei és que tenguem la cobertura adequada en cada moment de l’any a cadascun dels municipis dels de les Illes Balears i acabar amb el fet que tenim competència entre municipis per tenir la poca policia local existent i també per aconseguir equilibrar la distribució de la policia en funció de les necessitats», ha assegurat al respecte Apesteguia.

A més, el català, com a llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, serà també la llengua d’ús general i ordinari en el funcionament intern i extern del Cos de Guaita.

Finalment, el coordinador general de MÉS per Mallorca ha assegurat que la creació del Cos de Guaita planteja una visió global que té en compte el component de forta estacionalitat derivada del model econòmic del país i la necessitat de concentrar majors efectius en unes èpoques de l’any a uns territoris en els quals durant la resta de l’any no és necessària.