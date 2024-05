MÉS demana al Govern que deixi de promoure el lloguer vacacional i defensi el dret a l’habitatge

MÉS per Mallorca ha criticat que el Govern de Prohens asseguri que «és molt difícil controlar el lloguer turístic il·legal» i, a la vegada, impulsi una amnistia de xalets il·legals en rústic on permetrà que s’hi faci lloguer turístic.

Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, ha demanat a la consellera d’Habitatge, Marta Vidal, que deixi de promoure el lloguer vocacional, persegueixi l’oferta il·legal i posi en marxa incentius per donar de baixa pisos turístics perquè tornin al mercat de lloguer.

«Després de 10 mesos donant peu a la insurrecció urbanística, anuncien que els xalets amnistiats podran fer lloguer turístic. I tot això, vostè hi afegeix, paraules textuals, que ‘és molt difícil controlar el lloguer turístic il·legal’. Saben quin missatge envien?», ha demanat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, a la consellera d’Habitatge, Marta Vidal. «El missatge que envien és: el Govern te legalitza el xalet en rústic per tal que el puguis llogar a guiris. Amb llicència o sense, què més és si, tanmateix, no se pot controlar. No es pot resoldre l’accés a l’habitatge impulsant els usos turístics de l’habitatge com fan», ha assegurat Rosa.

En aquest sentit, Rosa ha recordat que a les Illes Balears, el 30% dels habitatges, 203.000, són lloguer turístic o turisme residencial «i quan vostè surt i diu que el mercat dels guiris i el mercat dels mallorquins no competeixen, el missatge és molt clar: no faran absolutament res per fer que algun d’aquests 203.000 habitatges sigui per residents».

«De la seva feina depèn que el mercat s’orienti als usos lucratius o al dret a l’habitatge i, fins ara, totes les seves passes van cap als usos lucratius», ha recordat el diputat de MÉS per Mallorca a la consellera d’Habitatge, i, en aquest sentit, Rosa ha demanat que el Govern deixi de promoure el lloguer vacacional; que persegueixi l’oferta il·legal i que posi en marxa incentius per donar de baixa pisos turístics i que tornin al mercat de lloguer.