Helena Rubí, nova directora general de Coordinació i Transparència

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de la nova directora general de Coordinació i Transparència. D’aquesta manera, a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques s’ha nomenat, al capdavant de la Direcció General de Coordinació i Transparència, Helena Rubí.

Cal recordar que aquest nomenament arriba després que el Govern negàs per activa i per passiva que l'aleshores director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, explotàs un agroturisme sense llicència al port d'Andratx i finalment el destituís.

Rubí és Llicenciada en Ciències de la informació, branca de Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Complutense de Madrid i té un postgrau en Comunicació amb el ciutadà per la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Està especialitzada per l'Institut d'Empresa, la Universitat Menéndez Pelayo i La Universitat de Washington en comunicació corporativa.

Pel que fa a la seva experiència laboral, ha estat Publicista i Coordinadora de Publicitat a l'Ajuntament de Palma, al Govern de les Illes Balears, a agències de comunicació i també com a consultora independent. Helena Rubí també ha ocupat el lloc de Cap de la Secretaria de comunicació del Govern en l'època de José Ramón Bauzá i ha estat professora associada al centre adscrit a la Universitat de Comillas CESAG. Des del juliol era assessora tècnica responsable del procés d'implantació del nou Manual d'Identitat Corporativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.