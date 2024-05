El Pi: «El PP ha de tenir clar amb qui ha pactat i que és el que vol aquesta gent. Els mallorquins feim nosa a ca nostra»

El Pi-Proposta per les Illes Balears dona suport a les partides i subvencions que el Consell de Mallorca ha donat a entitats que divulguen i ajuden a ensenyar i conèixer el català, ja que l’equip de Govern PP-VOX ha votat per separat i els partits de l’oposició, entre ells El Pi, han salvat aquestes subvencions. «El Partit Popular ha de tenir clar amb qui ha pactat i que és el que vol realment aquesta gent. Vox només vol passar per damunt la nostra llengua i cultura. Pareix que els mallorquins feim nosa a ca nostra», assegura el portaveu Antoni Salas.

«Ens preocupa veure que hi hagi un retrocés en la llengua i la cultura de la nostra terra. Per això hem votat a favor de les propostes de subvenció a Joves de Mallorca per la Llengua i a l’Obra Cultural Balear, tot i que pensam que la quantitat és baixa devora d’altres associacions», apunten. A més, El Pi també ha votat a favor d’una ajuda a l’Arxiu de Sant Bernat del Secar de la Real. «El conjunt de totes aquestes mesures ha de ser mostrar el compromís del Consell de Mallorca i la societat mallorquina en què la nostra llengua desapareiquii, no deixem de ser qui som i no perdem aquesta essència que dia a dia pareix que va desapareixent», insisteix el conseller.

«Els pactes els carrega el diable», ha assegurat Salas en referència que hagi estat l’oposició qui hagi salvat aquestes subvencions. «Has de saber amb qui et colgues perquè si ets una persona moderada, que estàs a favor de la llengua, la cultura i les tradicions d’aquí és impossible haver pactat amb VOX», assenyala. «És natural que nosaltres votem en conseqüència i coherència amb el que pensam. És el PP qui té un problema amb els seus socis», ha sentenciat el portaveu.