PP i VOX rebutgen confeccionar un estudi sobre les diferències del cost de la vida entre les Balears i la resta de l'Estat

El Parlament ha rebutjat una proposició no de llei (PNL) perquè el Govern elabori durant el 2024 un estudi sobre les diferències del cost de la vida entre les Balears i la resta de l'Estat.

El Grup Socialista ha proposat aquesta iniciativa en la Comissió d'Hisenda i Pressuposts i en aquesta es demanava al Govern que realitzés aquest informe mentre l'INE no confeccioni un en aquest sentit.

Aquest punt de la PNL ha estat rebutjat per la majoria de set parlamentaris de PP i VOX, mentre que els sis representants de PSIB, MÉS per Mallorca i Més per Menorca han votat a favor.

A més, també sol·licitaven que aquest estudi es dugués a terme l'any 2024, punt que ha estat rebutjat pels sis diputats de PP i VOX, quatre del PSIB han votat i favor i els dos de MÉS per Mallorca i Més per Menorca s'han abstingut.