MÉS lamenta que el Govern no sancioni Galmés i Gil per enaltiment del franquisme i trasllada el cas al Congrés espanyol

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat la decisió del Govern d'arxivar la investigació oberta contra el conseller de VOX David Gil i el president de la institució insular, Llorenç Galmés, per enaltiment del franquisme. No obstant això, la formació ecosobiranista insistirà davant el Ministeri de la Presidència per a fer valer la legislació estatal. Així, Alzamora ha avançat que a través del diputat al Congrés espanyol Vicenç Vidal la formació ja ha informat el Ministeri de l'arxivament del cas per part del Govern i ha demanat al mateix temps que iniciï una investigació pròpia en aplicació de la legislació espanyola.

En aquest context, el diputat Vidal ha explicat que la llei estatal castiga expressament als qui enalteixin el cop d'estat de 1936 i a les autoritats que permetin actes d'enaltiment. En concret, el president Galmés s'exposa a una multa de fins a 150.000 euros per la «falta d'adopció de les mesures necessàries per a impedir o posar fi a la realització [...] d'actes d'exaltació personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra o de la Dictadura, dels seus dirigents, quan comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars». Vidal ha assenyalat que si bé el pacte PP-VOX ha intentat tancar en fals el cas, «des del Congrés farem tot el possible perquè això no passi i s'apliqui la llei».

Alzamora, per part seva, ha assegurat que «la decisió del Govern suposa un nou menyspreu a les víctimes de la dictadura als seus familiars, però també cap al sistema de llibertats i de drets». Jaume Alzamora ha afegit que al pacte PP-VOX «no l'importa ni la dignitat de les víctimes ni la manipulació de la història per a justificar un cop d'estat i una dictadura. És una falta de respecte, i per això informam el Ministeri, ja que tenim dubtes que el Govern doni trasllat».