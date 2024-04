El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem demanen a l’Estat que dugui el Govern al Constitucional si deroga la Llei de Memòria Democràtica

Els grups parlamentaris del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han registrat una Proposició no de Llei per a evitar la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears, i per a prendre mesures en cas que el Govern decideixi tirar endavant amb aquest retrocés.

En concret, la iniciativa insta el Govern a donar continuïtat a les polítiques públiques de memòria democràtica i a no promoure la derogació de la Llei de memòria i reconeixements democràtics, tenint en compte que va ser fruit de l’ampli consens social i polític.

Precisament, representants de la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes han acompanyat els partits d’esquerra en la presentació d’aquesta iniciativa parlamentària.

A més, la proposta insta el Govern de l’Estat a recórrer davant el Tribunal Constitucional les derogacions de les lleis autonòmiques de memòria per part dels governs de PP i VOX, i que també elevi aquesta qüestió a les instàncies europees i internacionals per la seva gravetat.

Finalment, es demana a l’Estat que recorri al relator especial sobre Veritat, Justícia i Reparació i el Relator d’Execucions Extrajudicials, perquè avaluïn la conformitat de la derogació d’aquesta llei amb les millors pràctiques internacionals i els compromisos adquirits per Espanya en matèria de Drets Humans.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista, Omar Lamin, ha acusat el PP de deixar la fulminació d’aquesta normativa en mans dels ultres de VOX i ha recordat que «el coautor d’aquesta llei també és el PP, de qui es van acceptar més de 100 esmenes per tenir una Llei de Memòria consensuada».

Per part seva, la diputada del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha explicat que «el PP s’abraça a les idees de VOX per poder governar en solitari. No podem permetre que es derogui la Llei de Memòria Democràtica».

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha afirmat que «aquesta voluntat de derogar la Llei de memòria democràtica demostra que la cultura democràtica del PP és molt feble». A més, el menorquinista ha afegit que la Llei de memòria democràtica «va suposar un avanç molt important en el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme, i per açò la seva derogació suposaria un retrocés inconcebible a altres països amb una tradició democràtica més forta».

Cristina Gómez, diputada d'Unides Podem, ha remarcat que «el Partit Popular s’agenolla i menja terra davant l’ultradreta perquè aquesta derogació, no només no estava prevista al seu programa electoral, sinó que en realitat, el partit de la presidenta Prohens en va ser coautor de la seva redacció la passada legislatura. Així les coses, es resitua en posicions extremes i contràries a les normes de Dret Internacional i a resolucions de la ONU, que indiquen clarament que només hi pot haver concòrdia, quan totes les víctimes, no només les d’un bàndol, han estat reconegudes i reparades».