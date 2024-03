El PI de Palma acusa PP-VOX de «matar la nostra llengua»

El PI de Palma ha exigit a l'Ajuntament que «rectifiqui i faci marxa enrere» amb la decisió que el català no sigui un requisit per als treballadors públics de la institució. «Cort situa la nostra llengua com un idioma de segona», han considerat.

La presidenta de la formació a Ciutat, Catalina Barceló, ha subratllat que el Consistori «ha de ser pro Mallorca i l'única manera de ser-ho és tirant cap enrere aquesta decisió de delegar el català a un mèrit i no a requisit».

Així s'ha expressat després que el ple municipal aprovàs aquest dimecres una moció de VOX que recull que s'hauran de definir abans de l'1 de juliol 2024 els llocs de feina dins l'Ajuntament de Palma o de les empreses i organismes municipals, que requereixin el requisit del català, així com l'eliminació per a l'accés a la funció pública o per a promoció interna o en concurs de trasllat o canvi de destí, el requisit del català en aquells llocs que només es consideri mèrit i no requisit el català.

El PI ha declarat que VOX «no pot marcar i decidir les polítiques de l'Ajuntament. Ja sabem qui mana en Cort i no és el PP», ha assegurat Barceló.

A més, ha considerat que aquestes polítiques són «discriminatòries» i «situen al català com un idioma de segona i totalment prescindible». «És una manera de matar la nostra llengua», ha lamentat.

Amb tot, Barceló ha subratllat que «l'única manera de garantir el bilingüisme és que tots els treballadors públics coneguin i utilitzin els dos idiomes». «Si només s'utilitza el castellà, la nostra llengua morirà», ha conclòs.