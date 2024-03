L’assemblea de Més per Menorca decideix concórrer a les eleccions europees amb Ara Repúbliques

Aquesta dilluns, Més per Menorca ha celebrat la seva 68a assemblea amb els seus adherits per a ratificar l’acord al qual s’ha arribat amb la resta de partits sobiranistes de l’Estat. En aquest sentit, la fórmula Ara Més, que inclou Més per Menorca, MÉS per Mallorca i Ara Eivissa, se sumarà a ERC, BNG i EH-Bildu per a conformar la coalició Ara Repúbliques amb la qual participaran a les eleccions europees del pròxim mes de juny.

Els participants en l’assemblea menorquinista han votat per unanimitat a favor de l’acord.

A partir d’ara, Més per Menorca comença a treballar amb la resta de partits la confecció de la llista electoral i pròximament es decidirà qui serà el candidat menorquinista.