MÉS per Mallorca decideix concórrer a les eleccions europees amb Ara Repúbliques, la coalició liderada per ERC

La militància de MÉS per Mallorca ha decidit per una ampla majoria (al voltant del 90%), concórrer a les eleccions europees que es celebraran el proper mes de juny, amb la coalició Ara Repúbliques.

Ara Repúbliques és una aliança electoral formada per Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec i altres formacions sobiranistes, republicanes i progressistes.

La majoria dels representants de la militància ecosobiranista, un 89,7 per cent concretament, ha optat per Ara Repúbliques, front d'un 10,3 per cent dels assistents que preferia coalitzar-se amb Sumar, fórmula per la qual varen optar en les anteriors eleccions generals del 23J sota la marca Sumar MÉS i amb la qual el diputat Vicenç Vidal va aconseguir el seu escó per les Balears.