MÉS per Palma aposta per posar fre a l'arribada massiva de cotxes de lloguer

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, i el regidor de la formació, Miquel Àngel Contreras, han comparegut en roda de premsa per a presentar una nova proposta mediambiental per a «millorar la qualitat de l’aire i la vida del palmesans».

MÉS per Palma ha volgut fer aquesta proposta amb motiu del Dia Mundial del Clima de les Nacions Unides, que se celebra cada 26 de març des de l’any 1992. Contreras ha explicat que la proposta presentada, en primer lloc, «insta el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears a treballar conjuntament en l’elaboració d’una Llei del Parlament de les Illes Balears que controli l’entrada i la circulació de vehicles a l’illa de Mallorca. Aquest control s’ha de fer seguint criteris mediambientals i establint un nombre màxim de vehicles de lloguer». D’altra banda, la moció reclama també que el Ple de l’Ajuntament de Palma es comprometi a implementar Zones de Baixes Emissions a diferents punts del municipi abans de 2025 i a treballar perquè en aquestes zones només puguin circular els cotxes dels residents i no els de lloguer.

El regidor de MÉS per Palma ha explicat els problemes de trànsit que viuen diàriament milers de conductors que utilitzen les principals vies i carrers de Palma: «Aquestes retencions, agreujades durant l'estiu per l'arribada de cotxes de lloguer, són una realitat incontestable. Correm el risc de convertir les nostres carreteres en una presó diària».

Precisament per això, ha continuat Contreras, «des de MÉS per Palma defensam posar fre a l'arribada massiva de cotxes lloguer, implementar diferents Zones de Baixes Emissions i fer que en aquestes zones només puguin circular els cotxes dels residents».

«Només amb aquestes mesures aconseguirem reduir les emissions dels vehicles, contribuint així a netejar l’aire que respiram i a lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. La millor manera de defensar el nostre futur és posar al centre del debat la vida, la sostenibilitat ambiental, l’economia verda i la justícia social. És escandalós que PP i VOX votin en contra de preservar la salut dels palmesans i les palmesanes», remarca.

En aquest sentit, Contreras ha explicat que «les Zones de Baixes Emissions (ZBE) són com oasis d'aire pur de les ciutats. Limiten l'accés dels vehicles més contaminants per millorar la nostra salut. Són com una bufada d'aire fresc enmig de la pol·lució. Per això, els hem d’implementar i incrementar. Aquesta mesura, o posar fre a l'arribada massiva de cotxes de lloguer, s’han de combinar amb altres polítiques, com la millora Transport Públic, l’aposta per la bicicleta o el model de Ciutat dels 15 minuts. Aquestes propostes que, des de fa molt, defensa MÉS per Palma, podrien fer d’aquesta ciutat una lloc ideal per viure».

Contreras ha volgut deixar clar que «el Govern de les Illes Balears, el del Consell de Mallorca i el de l’Ajuntament de Palma, en mans del PP gràcies al suport de VOX, tenen l’obligació de prendre partit per politiques que assegurin la sostenibilitat, la salut i la vida. Les experiències positives a Formentera mostren la viabilitat de controlar l'accés de vehicles durant els períodes de major congestió, mentre que la creació de Zones de Baixes Emissions a Palma és una mesura crucial per reduir la contaminació i millorar la qualitat de vida dels seus habitants».

«Amb el seu vot en contra, Jaime Martínez no posa al centre del debat la qualitat de vida dels palmesans, i es deixa arrossegar pel negacionisme climàtic de la ultradreta», apunta.

Com ha recordat Contreras, durant les últimes dues dècades el parc automobilístic de les Illes Balears ha experimentat un alarmant increment, assolint prop d'un 44% i superant el milió d'unitats. Actualment, hi ha 913 vehicles per cada mil habitants, situant les Illes Balears com el tercer territori del món amb més vehicles, només darrere San Marino i els EUA.

La situació a Mallorca és particularment preocupant, amb més vehicles que habitants. Cada illenc posseeix, de mitjana, 1,1 vehicles, o 1,3 si només consideram les persones majors de 16 anys que poden conduir. Amb un creixement del 40,6% de la població i del 60% en el nombre de vehicles de motor en les últimes dues dècades, la saturació de la xarxa viària és evident.

Tan sols a la Via de Cintura de Palma el trànsit diari supera els 360.000 vehicles, i entre els anys 2013 i 2019 la quantitat de cotxes que hi circulen ha augmentat un 23,7%.

A aquest panorama s'hi suma l'arribada massiva de vehicles de lloguer, amb més de 100.000 cotxes que serveixen per cobrir les necessitats dels milions de turistes que visiten les Illes Balears cada any. Les dades del 2023 revelen un augment del 33% en les noves matriculacions respecte de l'any anterior, segons les dades de Fenebal, la patronal del sector.