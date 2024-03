La Llei de Transparència que preveu eliminar l'Oficina Anticorrupció, a debat al Parlament

La Llei de Transparència i control dels càrrecs públics, que impulsa el Partit Popular, i que preveu liquidar l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Balears, es debatrà i, previsiblement, aprovarà al ple del Parlament de dimarts.

El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, ha destacat aquesta setmana, en roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, que amb l'eliminació de l'Oficina «s'acabarà amb una despesa anual d'1,5 milions d'euros per funcions que ja fan altres organismes».

Per part de MÉS per Mallorca, el seu portaveu a la Cambra, Lluís Apesteguia, ha afirmat que a PP i VOX «no els importa ni prevenir ni actuar contra la corrupció, només figurar, com amb la comissió d'investigació de les màscares».

El portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha lamentat que l'aprovació de la llei «farà que les Balears retrocedeixin en salut democràtica».

Josep Castells, de Més per Menorca, ha expressat la seva preocupació per l'estat en què quedaran els expedients de l'Oficina i que passaran a un departament dependent de la Conselleria de Presidència «sense personal i sense experiència per a treballar-los».

A petició dels menorquinistes, abans del debat i la votació de la Llei de Transparència, que preveu l'eliminació de l'Oficina Anticorrupció, es votarà si es demana al Consell Consultiu un informe sobre la Llei, que Castells ha qualificat com un «nyap».