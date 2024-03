La Fonera acull una trobada sobre la construcció nacional dels Països Catalans

Aquest dissabte, a les 10 h, a l'Ateneu Popular La Fonera (Palma) hi haurà una trobada temàtica del Procés de Garbí de la CUP per a parlar de construcció nacional. «A Mallorca tenim molt a dir sobre com volem construir els Països Catalans des de la Unitat Popular», han assenyalat.

El Procés de Garbí

El Consell Polític de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va acordar posar en marxa un procés de debat nacional obert, el Procés de Garbí, per tal de promoure una participació activa i inclusiva dels militants, els moviments socials i agents actius del país, en la definició de les estratègies de la CUP, per fer de l’organització una eina útil per sortir del bloqueig polític que pateix el país.