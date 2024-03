Membres de Sumar Balears presenten una candidatura alternativa a la de Yolanda Díaz per a dirigir el partit

Membres de Sumar Balears han presentat l'única candidatura alternativa a la de la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, per a dirigir el partit a nivell estatal.

Aquesta llista està formada per 16 persones, encapçalades per Concepción Matarin, que es defineix a si mateixa com una dona «compromesa amb la justícia social». Matarin és mare de quatre fills i de professió administrativa comercial. A més, ha col·laborat amb associacions i moviments socials i, ara, es presenta a la direcció estatal de Sumar.

Els que formen part d'aquesta candidatura asseguren «identificar-se plenament amb l'ideari del Moviment Sumar» i afegeixen que es presenten per a «defensar la democràcia i lluitar per la llibertat, sense cap interès personal i pel bé de les grans majories».

Així, les línies d'actuació que plantegen, i que pretenen estendre a nivell estatal, europeu i mundial, es basen en els reptes específics de les Balears. Concretament, segons detallen, la lluita contra la pobresa; el problema de l'habitatge, especialment per als joves; la massificació turística i el seu impacte sobre l'entorn natural; la temporalitat laboral; la millora del transport públic i la immigració.