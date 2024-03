MÉS per Mallorca reivindica el feminisme com a «mur contra el feixisme»

L'espai feminista de MÉS per Mallorca, FeminisMÉS, ha reivindicat aquest dijous l'avanç del feminisme com un «mur contra el feixisme».

El partit ha fet així una crida a la societat per sumar-se, amb motiu del Dia de la Dona, als actes i mobilitzacions organitzats a l'illa.

En aquest context, els ecosobiranistes han anunciat que presentaran mocions i iniciatives al Parlament, al Consell de Mallorca i als ajuntaments «per avançar en la construcció d'unes ciutats i d'una Mallorca feminista».

«Avançar en feminisme és avançar en democràcia i no hi ha democràcia sense justícia social», ha afirmat la secretària de moviments socials de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, que ha recordat que el feixisme persegueix els drets i els avanços aconseguits pel feminisme.

L'espai FeminisMÉS s'ha referit especialment a l'homenatge a Antònia Matamalas que organitza el col·lectiu Dones de Llevant el proper 10 de març (11.30 hores) a la plaça de les Perleres de Manacor. «És més urgent que mai seguir avançant en drets des d'un feminisme de classe, antiracista i interseccional», ha afegit Cursach.