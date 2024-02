El Pi-Proposta per les Illes Balears creu que «l’abús que fan els gestors de la banca damunt els seus treballadors repercuteix en el servei totalment deficient que donen a la societat». «Les condicions dels treballadors són molt dolentes i cada vegada redueixen més les plantilles», denuncien des de la formació.

Aquesta setmana els sindicats del sector bancari han convocat una aturada de dues hores (entre les 8 i les 10 del matí) per a visibilitzar les males condicions en les quals fan feina. «Cada dia ens aixecam amb una notícia que han tancat una sucursal bancària. La gent gran s’ha de desplaçar per fer les seves gestions i això és un mal de cap per a ells. A més, els treballadors de cada vegada són menys i han d’assumir més gestions», expliquen.

«Les entitats bancàries presenten rècords de beneficis, però això no repercuteix en la millora del servei, ni tampoc en la millora de les condicions de feina dels treballadors. Per això, és urgent que el sector bancari garanteixi l’accés universal i impedeixi l’abús a què els gestors estan sotmetent els treballadors, que els repercuteix com a treballadors i a tota la societat pel deficient servei que poden donar amb les condicions de feina que tenen», ha remarcat El Pi. «Tothom ha de tenir accés a la banca i que un treballador el pugui atendre i resoldre els seus problemes», han sentenciat des de la formació.