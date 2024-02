Presenten una proposició perquè els espais naturals de les Balears en mans del Ministeri de Defensa passin a ser públics

MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, atenent a una demanda pública del GOB Mallorca, han registrat una proposició no de llei al Parlament perquè els espais naturals de les Illes Balears que actualment es troben en mans del Ministeri espanyol de Defensa passin a ser públics i evitar així la seva desafectació i venda al mercat immobiliari.

Les tres formacions alerten que l’oferta immobiliària de grans espais naturals podria tenir greus conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i socials i consideren que caldria adoptar les mesures necessàries per garantir el manteniment de la seva titularitat pública, així com avançar en mesures de gestió per a la seva restauració i conservació ambientals i en l'ordenació del gaudi públic compatible amb la protecció del patrimoni natural.

En el cas de Mallorca, el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, ha denunciat que fa mesos que es publicita a portals immobiliaris l’antiga bateria del Cap Blanc i, recentment, s’han detectat obres de tancament a la bateria de costa de Rafeubetx, que podrien seguir el mateix camí. «El Cap Blanc o Rafeubetx són espais de gran valor ambiental emparats per figures de protecció de la UE (ZEPA i LIC) que podrien acabar sent transformats en instal·lacions turístiques. No ho podem permetre», ha afirmat Rosa.

En el cas de Menorca, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha recordat que també existeixen exemples d’antigues instal·lacions ubicades en espais naturals que han acabat en mans privades com ara la bateria de Llucalcari, la bateria de Biniancolla o la bateria de Son Olivaret. «Hem de donar un ús públic a aquestes instal·lacions, prioritzant la conservació de l’entorn natural. El Ministeri s’hi ha d’implicar perquè no es converteixin en un negoci», ha assegurat Castells.

«Amb l’espai de Rafaubetx i d’altres similars a les Illes volem que el Ministeri segueixi el model de Cabrera i no el del Cap Enderrocat, perquè preferim els parcs oberts a la ciutadania als hotels de cinc estrelles en paratges que abans eren de titularitat pública, i la protecció de la biodiversitat per damunt dels interessos econòmics, urbanístics i depredadors», ha defensat la diputada d’Unides Podem, Cristina Gómez.

Així, atenent a la pública demanda del GOB Mallorca, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han registrat una proposició no de llei al Parlament que insta el Govern de l’Estat espanyol a paralitzar immediatament l’oferta i possible venda d’espais naturals de les Illes Balears que hagin estat desafectats pel Ministeri de Defensa.

A més, la proposició insta a promoure un acord de cessió del Ministeri de Defensa cap al Ministeri per a la Transició Ecològica de les propietats desafectades a les Illes Balears i que tenguin valors ambientals rellevants i a impulsar un acord entre aquest darrer i l’administració competent en matèria d’espais naturals per a la gestió d’aquests espais, així com dotar-los d’instruments d’ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors ambientals i alhora un ús públic sostenible.

Les tres formacions recorden que el 2013 s’elaborà la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREDIDEF), amb l’objectiu de racionalitzar i reduir la important despesa que comporta el manteniment d’aquestes instal·lacions i terrenys que avui ja no tenen interès militar. El PREDIDEF preveu la desafectació de part d’aquest patrimoni i la posada a disposició de l’INVIED (Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa) per tal d’oferir-lo en el mercat immobiliari.

Actualment, el Ministeri de Defensa és propietari d’un nombre important d’instal·lacions a les Illes Balears de gran valor ambiental, algunes d’elles encara són utilitzades per Defensa mentre altres han deixat de tenir interès militar i han estat gairebé abandonades, fent-s'hi únicament una vigilància i manteniment mínims.