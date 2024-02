MÉS denuncia «falta de transparència» del Consell i acusa PP i VOX de «dificultar la tasca de control» de l'oposició

MÉS per Mallorca ha denunciat aquest dissabte la «falta de transparència» del Consell de Mallorca i ha acusat el pacte de PP i VOX de «dificultar la tasca de control» de l'oposició.

Així, el portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, ha criticat que el pacte format per PP i VOX, que governa la institució insular, ha instaurat la «falta de transparència» a la institució i això el que fa és «dificultar la tasca de control i fiscalització» dels partits de l'oposició.



Així de contundent s'ha mostrat el portaveu ecosobiranista davant la no publicació en el portal de transparència de les despeses de dietes i viatges dels membres de l'equip de govern insular.

Una situació, aquesta, que, segons MÉS per Mallorca, crida especialment l'atenció després que el president del Consell, Llorenç Galmés, viatgés aquesta setmana a Madrid per a assistir com a públic, al costat d'altres membres del PP, a una conferència de la també presidenta del partit a les Balears, Marga Prohens. «No sabem en qualitat de què ha viatjat a Madrid. Era allí com a president del Consell o com a president del PP mallorquí?», s'han preguntat els ecosobiranistes.

Segons Alzamora, la publicació de les despeses, evitaria suspicàcies. En canvi, ha dit, «aquesta manera de procedir genera molts dubtes» i ha recordat que «la falta de transparència» deteriora la confiança dels ciutadans en l'administració pública. A més, ha insistit el portaveu dels ecosobiranistes, «la falta de transparència sempre és l'avantsala de la corrupció». En aquest sentit, ha assegurat que «la transparència de l'activitat de les Administracions públiques ha de ser exemplar perquè els ciutadans sàpiguen com es gestionen els seus impostos».

Finalment, Alzamora ha recordat que «per Llei, els governs han de ser oberts i transparents; han de facilitar l'accés a la informació pública; han de fomentar la participació dels ciutadans en els assumptes públics; i han de rendir comptes que fan amb els impostos de tothom». Aquest incompliment i la imminent supressió de l'Oficina anticorrupció «només ens genera dubtes i ens retrotreu a un temps passat», ha conclòs.