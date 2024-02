Denuncien que el govern de Cort ha abandonat el festival literari Febrer Negre

El Grup Municipal de MÉS per Palma a Cort lamenta profundament la decisió, per part de la Regidoria de Cultura de Cort que encapçala el Partit Popular, de deixar de donar suport al festival literari Febrer Negre. «Així, la regidoria de Cultura en mans del Partit Popular deixa de col·laborar amb un festival amb 14 anys de trajectòria i que s’havia convertit en una de les principals cites literàries de la ciutat», remarquen.

Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma, ha declarat que «la decisió de Cort talla la col·laboració estreta dels darrers 8 anys entre l'Ajuntament i el festival Febrer Negre. L'esdeveniment s'havia convertit en una cita important i ineludible en el calendari cultural de la nostra ciutat, implicant diferents espais culturals amb presentacions de llibres, xerrades, projeccions i visites guiades, entre altres activitats, i amb un suport estable per part de l’Ajuntament que ara es talla abruptament».

Contreras també ha explicat que «és evident que amb actuacions com aquesta queda clar que al Partit Popular no li interessa gens la Cultura, només aquella destinada a la visita de turistes i grans esdeveniments mediàtics, donant l’esquena a la ciutadania». «La cancel·lació del Febrer Negre és una altra passa enrere en aquest sentit i una mostra més d’aquest Govern de Retrocés», denuncia.

A més, Contreras ha recordat que «aquesta decisió ha deixat Palma pràcticament sense contingut cultural el mes de febrer, ja que a la ja esmentada falta de suport al Febrer Negre se li suma la cancel·lació del Festival de Jazz de Palma, una altra cita consolidada en el calendari amb èxit de públic que el govern de Jaime Martínez elimina sense motiu».

També ha volgut remarcar que «és imprescindible que l’Ajuntament s’impliqui amb l’activitat cultural generada pel teixit de la ciutat, que la faciliti i que li doni suport, creant xarxa entre totes les sinèrgies culturals. La manca de suport a aquestes iniciatives culturals ens empobreix com a ciutat. A més, l'absència d'aquests esdeveniments priva el talent local d'oportunitats per destacar i compartir les seves obres, de generar vincles amb escriptors d’altres indrets, la qual cosa limita el desenvolupament cultural i social de Palma. És essencial reconèixer el valor de la literatura com un actiu vital per al creixement i la cohesió de la nostra comunitat, i actuar en conseqüència. Quan el PP actua en contra del món cultural en general i el literari en particular, el que fa és atacar les bases de l'esperit crític i la creativitat com a expressió de control i anàlisi del poder polític».

Finalment, Contreras ha declarat que «és d'agrair la determinació dels llibreters que, malgrat la falta de suport públic per part del govern del Partit Popular a Cort, han decidit continuar amb la celebració del festival. En moments complicats com l’actual és quan hem de ser més valents».