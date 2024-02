Denuncien l'ocultisme i la falta de transparència de l'agenda del batle de Palma

MÉS per Palma vol expressar la seva sorpresa, indignació i gran preocupació per l'evident falta de transparència i deixadesa dels membres de l'actual equip de govern municipal en referència a la gestió de les seves agendes públiques.

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha declarat que "la transparència en les agendes dels polítics és fonamental per enfortir la confiança en les institucions democràtiques i assegurar una governança oberta i responsable. Quan un ciutadà observa a la mateixa web de l'ajuntament que el batle Jaime Martínez només té programades dues reunions setmanals, la desconfiança es desperta de forma quasi automàtica".

Segons Truyol, "fer públiques les agendes permet als ciutadans conèixer amb qui es reuneixen els seus representants, en quins temes es centren i com es gestionen els interessos públics. I si el batle no les fa públiques, la pregunta obligada és: quins són els motius pels quals no ho fa i, sobretot, amb qui es reuneix. Què ens volen amagar? És evident que les polítiques del govern PP fomenten el negoci immobiliari i turístic i estan lluny de la majoria de palmesans i palmesanes".

En aquest sentit, MÉS per Palma recorda que la publicació de les agendes públiques dels càrrecs polítics serveix per fomentar la rendició de comptes, prevenir conflictes d'interessos i promoure la participació ciutadana en permetre que la societat civil, els mitjans de comunicació i els electors tenguin una visió clara de les prioritats i accions dels seus líders. En última instància, una agenda pública reflecteix el compromís dels polítics amb la transparència i la integritat, elements crucials per construir una relació de confiança entre la ciutadania i aquells que la representen, assegurant que les decisions polítiques es prenguin en el millor interès de la comunitat i no en benefici d'uns pocs. Segons Truyol, "aquests principis haurien de ser rectors de qualsevol govern que es digui democràtic, i encara més en el cas del Partit Popular, tenint en compte el seu passat".

Les dades del portal de transparència de l'Ajuntament de Palma indiquen clarament que el tinent de batle, Javi Bonet, només té una reunió marcada durant tota la setmana, i que les regidories d'Economia i Comerç i de Gent Gran i Interculturalitat, encapçalades per Guadalupe Ferrer i Maria Luisa Marqués respectivament, ni tan sols tenen les seves agendes publicades. La deixadesa arriba a tal punt que, en el cas del regidor Óscar Fidalgo, responsable d'Urbanisme, encara té a la seva agenda reunions de MÉS per Mallorca i MÉS per Palma que, òbviament, corresponen a l'antiga agenda de Neus Truyol.