Més per Menorca participa en el Caucus per l'Autodeterminació al Parlament Europeu

El coordinador general de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, ha participat en el Caucus per l’Autodeterminació, una iniciativa impulsada per eurodiputats de tres grups parlamentaris (Verds-ALE, Renew Europe i The Left), mitjançant la qual es vol impulsar l’aprovació d’un marc normatiu que doni coherència i seguretat jurídica a la intervenció de la Unió Europea en els conflictes per l’autodeterminació que es donen als estats membres de la UE.

Durant la jornada s’ha presentat el text articulat de la proposta de reglament europeu que ha elaborat un panel d’experts, proposta que a partir d’ara iniciarà la seva presentació i eventual tramitació al Parlament Europeu.

Els investigadors han presentat la iniciativa com l’esforç acadèmic més important que s’ha fet fins ara per a plantejar la possibilitat d’una regulació jurídica del dret a l’autodeterminació que encaixi dins dels Tractats de la Unió Europea i de la legislació europea vigent, i han defensat la iniciativa per la necessitat de millorar la participació democràtica dels ciutadans de la UE i l’exercici dels seus drets en una matèria que, fins avui, no té cap disposició legal a nivell europeu que la reguli i garanteixi un tractament objectiu, transparent i jurídicament segur.

El Caucus ha finalitzat amb un col·loqui en el qual han participat els presidents d’Euskadi, Iñigo Urkullu, de Catalunya, Pere Aragonès, i de Còrsega, Gilles Simeoni. Tots tres han coincidit a valorar la qualitat de la feina del panel d’experts i han defensat la necessitat d’una normativa europea que permeti a la Unió Europea actuar ja sigui com a observadora, mediadora o garant del marc jurídic i dels drets dels ciutadans de la Unió.

El coordinador general de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, ha expressat la seva satisfacció pel bon treball que està fent el partit Aliança Lliure Europea, del qual Més per Menorca en forma part, del qual aquesta iniciativa n’és un bon exemple. Per a Maria, «l’actuació de la Unió Europea ha de ser, en tot els temes que afecten els ciutadans de la Unió, de caràcter propositiu i no reactiu. Així es fa habitualment davant reptes importants com són l’actuació coordinada davant les crisis econòmiques, el canvi climàtic i la transició energètica, o la garantia dels drets socials i laborals dels ciutadans europeus en un món en canvi constant. Els conflictes per l’autodeterminació existeixen, i la Unió Europea no en pot quedar al marge, ha d’assumir la necessitat d’un debat que conclogui amb l’adopció d’una normativa bàsica que permeti afrontar els conflictes territorials amb una base jurídica i democràtica».