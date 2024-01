MÉS impulsa un canvi del reglament del Parlament per a «evitar que trànsfugues s’apoderin de grups parlamentaris»

MÉS per Mallorca impulsa un canvi del reglament del Parlament per a «evitar que trànsfugues s’apoderin de grups parlamentaris». «El transfuguisme és una perversió del sistema electoral i de la voluntat de la ciutadania. S’ha d’adaptar el Reglament per a evitar que passi el que veiem al Parlament i que expulsats del partit amb el qual es varen presentar a les eleccions s’apoderin d’un grup», ha afirmat Marta Carrió, diputada de MÉS.

Així com en el cas dels ajuntaments i els consells insulars és la Llei de bases del règim local la que regula què succeeix en casos d’expulsió de regidors o consellers de la seva formació política, aquesta situació no es va preveure quan es va fer el reglament del Parlament. Per això, assenyalen que aquesta iniciativa de reforma té per vocació «garantir una major fidelitat amb la decisió dels electors, impedint que diputats trànsfugues es facin amb grups polítics».