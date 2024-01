Jorge Campos es desmarca de VOX Balears i diu que està amb VOX Espanya... però prepara la reactivació del partit Actúa Baleares

El xoc entre la direcció de VOX a les Balears i la direcció estatal de VOX està removent el conjunt de la militància de la formació neofeixista.

Quan les especulacions sobre en quin bàndol s'ubicava Jorge Campos han començat a fer-se públiques, El diputat de VOX en el Congrés espanyol de Diputats, que des dels escàndols que afectaven la seva vida privada es varen fer públics, ha mantengut un perfil molt baix, ha parlat a través d'un comunicat a les xarxes socials.

Campos, ha assegurat, aquest dilluns, que comparteix el posicionament de la direcció estatal de VOX després que el Grup Parlamentari de VOX a les Balears hagi registrat la petició d'expulsió del grup de la diputada i presidenta del partit, Patricia de les Heras, així com del president de la Cambra autonòmica, Gabriel Le Senne.

En un missatge en la xarxa social 'X' Campos ha aclarit que «el secretari general de VOX, Ignacio Garriga, ha deixat clar el posicionament del partit», un posicionament que ha assegurat «compartir».

El diputat ha afegit que, per part seva, fa un any que va deixar la presidència del partit a les Illes i, des de llavors, ha precisat, no té cap responsabilitat orgànica en aquest.

Tot i amb això, persones molt properes a Campos expliquen que fa setmanes que treballa en la reactivació del partit Actúa Baleares, incorporat a l'estructura de VOX des de setembre de 2021, però que compta amb alguns actius a Mallorca.