Armengol remodela l'Executiva del PSIB-PSOE i mostra la seva «ferma oposició» a la segregació lingüística a les escoles

El Consell Polític del PSIB-PSOE, màxim òrgan de decisió entre congressos, ha aprovat aquest dissabte una remodelació de la Comissió Executiva «per fer possible que el PSOE torni a governar l'any 2027 per continuar canviant la vida de la gent a millor».

Així ho ha anunciat la secretària general, Francina Armengol, qui ha advertit que «començam a empènyer pel canvi de Govern el 2027», i ha destacat que «planteig aquesta remodelació per tenir una estructura forta per servir a la ciutadania que espera el nostre projecte polític i que estiguem preparats, àgils i receptius».

D'aquesta manera, s'incorporen a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE Marc Pons com a secretari d'Estratègia i Anàlisi Electoral, Milena Herrera com a portaveu, Héctor Pons com a secretari de Política Municipal, Quim Torres com a secretari de Relacions Institucionals, Omar Lamin com a secretari de Drets Socials i Migracions, Patricia Gómez com a secretària de Salut, Rafa Ruiz com a secretari de Política Esportiva i de l'Activitat Física, Miquel Cabot com a secretari de Formació, Alfonso Rodríguez, Silvana González, Malena Riudavets i Irantzu Fernández com a vocals. Armengol també ha expressat el seu agraïment a les persones que deixen la direcció del partit, com són Teresa Suárez, Nacho García, Isabel Castro i Miquel Company.

Pel que fa a la realitat de les illes, Armengol ha lamentat que «construir és molt difícil i destruir és molt fàcil, i en pocs mesos veim que han destruït coses que són molt necessàries per a la ciutadania». D'aquesta manera, la dirigent del PSIB-PSOE ha denunciat que «en pocs mesos el Govern s'ha entregat a l'extrema dreta i s'ha carregat el diàleg social», per la qual cosa «el que és un valor immens per a qualsevol societat, com és la pau social, ja no existeix a les illes, i ho dic amb molta pena».

Davant això, Armengol ha assegurat que «no consentirem que tornin a fer amb la nostra comunitat autònoma el que feren de l'any 2011 a 2015; encara faran bo en Bauzá». En concret, la secretària general ha explicat que «quan volen separar els nostres infants per una qüestió lingüística els deim que no políticament, i si és necessari els direm que no als carrers i als jutjats, com hem fet duent al Tribunal Constitucional l'arraconament del català a la sanitat pública».

En aquest sentit, Armengol ha apuntat que «la llengua no es toca perquè no ha de ser per dividir, sinó per cohesionar, sempre, i estic orgullosa de ser la presidenta del Congrés que ha fet possible l'ús de les llengües cooficials a la cambra». Per això, ha afirmat que «mentre avançam en l'àmbit estatal perquè governam els socialistes, a les Balears es retrocedeix, i tornar a ficar la mà en l'educació és destrossar el futur dels nostres fills, i no ho consentirem».

La secretària general també ha expressat la seva preocupació pel decret òmnibus que està preparant el Govern, amb el qual «amb l'excusa de la simplificació administrativa, correm el perill que beneficiïn els poderosos i ho desregulin tot, amb la qual cosa es crea un greu perjudici sobre el nostre territori i amb les persones més vulnerables». Armengol també s'ha mostrat sorpresa perquè «en tan pocs mesos hi ha molt de desgavell, amb una manca de transparència terrible a Formentera, amb Menorca sense pressuposts, amb problemes a totes les institucions i només acaben d'arribar».

Enfront d'això, Armengol ha demanat a la formació «que tornem a mirar a 10 anys vista, que refacem el plantejament polític i comencem a debatre coses fonamentals, perquè des del PSIB-PSOE sempre ens hem avançat als problemes i hem plantejat propostes abans que aquests succeeixin».

En aquest plantejament, Armengol ha marcat dos reptes fonamentals, com és el canvi climàtic, davant el qual «tenim governs negacionistes». Un repte que «necessita de la nostra proposta, dialogada i pactada amb la societat, amb una transició ecològica justa que només podem oferir els socialistes, perquè decidir no fer el tramvia de Palma va en el sentit contrari de les polítiques que necessita la lluita contra el canvi climàtic».

Com a segon repte, la dirigent del PSIB-PSOE ha marcat el repte tecnològic, perquè «no volem viure en un món en el qual la meitat de la societat quedi fora del progrés», a la qual cosa ha afegit la necessitat de regular i defensar nous drets com el dret a la privacitat i les dades personals de cadascú. Tot plegat, en un escenari en el qual enguany hi haurà 70 eleccions en l'àmbit internacional, entre les quals, les eleccions al Parlament Europeu.

Propostes de resolució

D'altra banda, el Consell Polític ha aprovat quatre propostes de resolució. La primera, en defensa i reconeixement de la nostra llengua pròpia, amb la qual es reitera el compromís del partit amb el català, es rebutgen les polítiques del PP que trenquen amb dècades de consensos lingüístics i s'insta a l'Executiu de Prohens a desistir d'aplicar la segregació lingüística a les escoles.

En segon lloc, s'ha aprovat una resolució per a recordar les víctimes de l'holocaust i en defensa de les polítiques de memòria democràtica, en la qual es commemora el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i s'insta al Govern a donar continuïtat a les polítiques públiques de memòria democràtica, rebutjant la proposta de PP i VOX de derogar la Llei de Memòria Democràtica autonòmica.

Finalment, s'han aprovat dues resolucions a proposta de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears, dirigides a avançar en el desenvolupament d'eines d'intel·ligència artificial que permetin rastrejar i eliminar el contingut en línia de caràcter sexual il·legal, i a incrementar l'habitatge.