Més per Menorca acusa el PP de «muntar un teatre per a justificar un nou pacte amb la ultradreta»

El grup Més per Menorca del Consell Insular ha ofert una roda de premsa per a valorar la situació política insular actual. Els consellers menorquinistes, Josep Juaneda i Noemí García, lamenten que el president Vilafranca doni per tancades les negociacions amb l’oposició i prefereixi governar en minoria i amb els pressupostos prorrogats, com va afirmar al darrer ple.

La consellera de Més per Menorca, Noemí García, ha criticat que «el PP mai ha tingut intenció de pactar, sinó que han muntat aquest teatre per justificar un nou pacte amb la ultradreta que ja estava cuinat». García ha assenyalat que les darreres setmanes «hem hagut d’aguantar insults, difamacions i mentides» per part del PP que demostren les poques ganes que tenen d’arribar a acords amb nosaltres».

A més, des del partit menorquinista han denunciat que «hi ha un equip de govern dividit, ja que mentre uns consellers tramitaven modificacions de crèdit per garantir els ajuts, altres consellers del mateix equip de govern s’han dedicat a fer telefonades a entitats dient que sense el pressupost aprovat i per culpa de l’oposició no cobrarien els ajuts». Entorn aquests fets, el portaveu menorquinista, Josep Juaneda, ha retret que això és mentida perquè «ells mateixos saben que amb el pressupost prorrogat les ajudes es poden concedir igualment» i ha afegit que «mentre el PP es dedica a maniobrar la seva estratègia política, nosaltres hem duit una proposta a ple per defensar l’interès general i que les ajudes estiguin assegurades».

Davant aquest desgavell, Juaneda ha apel·lat a la «responsabilitat institucional per poder arribar a grans acords d’illa per afrontar temes com la fragilitat del nostre entorn, la massificació, donar resposta a les necessitats de la societat com l’habitatge o garantir uns serveis públics com l’educació i la sanitat de qualitat».