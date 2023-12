Rosa Estaràs viatja a Catalunya amb polítics d'extrema dreta per ficar cullerada en el seu sistema d'ensenyament

Després de passar-se anys predicant contra la ingerència 'd'altres comunitats' en la política de les Illes Balears, ara, la supervivent de diversos casos de corrupció i actual eurodiputada pel PP espanyol, Rosa Estaràs, ara forma part d'una missió de l'Eurocambra que s'ha autoarrogat la missió de controlar el sistema d'immersió lingüística de l'escola catalana, tot i que, en realitat, no tenen cap competència sobre la qüestió.

Es tracta d'un grup d'eurodiputats enviat pel Comitè de Peticions del Parlament Europeu que es reunirà amb les associacions que han qüestionat el sistema i amb famílies que han recorregut als tribunals per demanar més hores de castellà, sindicats de mestres, representants de la judicatura i la consellera d'Educació, Anna Simó, entre d'altres.

Una missió que ha estat qüestionada pel seu «biaix polític» pels grups socialdemòcrata, els Verds i l'Esquerra Unitària, que l'han boicotejat obertament i no hi envien membres de forma oficial, sinó només com a «acompanyants».

De fet, el grup inclou finalment 9 membres, però només quatre són oficialment de la missió del Comitè de Peticions, i la majoria són de la dreta, l'extrema dretao el grup liberal.

Acusen Dolors Montserrat, del PPE, de fer un «ús partidista» del comitè

Fa temps que socialdemòcrates, verds, l'esquerra unitària i Junts, que està al grup de no-adscrits, denuncien al Parlament Europeu que la presidenta de Peticions, Dolors Montserrat, fa un «ús partidista» del comitè, especialment en temes relacionats amb la llengua catalana o la situació interna a l'Estat espanyol. De fet, fa tres anys, diversos eurodiputats varen enviar una carta a l'aleshores president de la cambra, David Sassoli, per denunciar aquesta situació.

Divendres, Plataforma per la Llengua va enviar una carta a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, per queixar-se del «biaix espanyolista» de la missió i de l'ús «partidista» que, alerten, Dolors Montserrat estaria fent del Comitè de Peticions.

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) també ha denunciat la missió i l'ha qualificat d'«atac frontal i deliberat contra el principi de no-discriminació» en matèria de drets lingüístics. L'ANC considera que el Comitè de Peticions «està instrumentalitzant l'Eurocambra en contra del català».

Junts ha insistit en aquesta denúncia també en una carta a Metsola, a qui demanen que «intervengui urgentment per evitar la degradació institucional del Parlament Europeu». A la carta, la formació independentista alerta que el que consideren un «ús indegut i partidista del Comitè de Peticions situa les institucions europees en una posició perillosa, no només per l'ús fraudulent dels recursos públics sinó també perquè la dreta i l'extrema dreta n'estan instrumentalitzant les missions i els informes».