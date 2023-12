VOX anuncia que Prohens ha cedit a la seva pressió i que es dedicaran 20 milions d'euros a separar els alumnes per raó de llengua

Segons la informació feta pública per l'organització neofeixista VOX, la presidenta Marga Prohens ha cedit una vegada més al seu xantatge i dedicarà vint milions dels contribuents a perpetrar l'aberració pedagògica de separar els alumnes segons la llengua en la qual estudiïn.

VOX ha anunciat que ha tancat la negociació amb el PP i que els conservadors han cedit, una vegada més, a les exigències dels extremistes. Segons apunten els representants de VOX, el PP ha acceptat definitivament dedicar 20 milions dels pressuposts d'Educació com «un primer pas per a tirar endavant els Pressupostos».

Cal recordar que, a banda que la segregació d'alumnes està prohibida per llei i que tot el món educatiu ho considera una aberració, el sector educatiu de les Illes Balears no va sobrat de pressupost com per malbaratar-lo en experiments segregacionistes.

D'altra banda cal recordar també que els sindicats han explicat que amb vint milions d'euros es podrien atendre necessitats més peremptòries com per exemple crear noves infraestructures o contractar més personal, o la construcció de 5 escoles (amb un cost aproximat de 5 milions d’euros per escola), 3 instituts (amb un cost aproximat de 7 milions per institut) i 2 escoletes (amb un cost aproximat d’1 milió per centre), així com tenir 125 professors de secundària (amb una inversió de 48.086,76 euros per docent) i 159 mestres (amb una inversió de 37.845,48 euros per docent) més.