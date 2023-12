Davant el xantatge de VOX: «L'oposició en bloc allargam la mà al Govern de Prohens per negociar i aprovar els pressuposts»

Totes les formacions d'esquerra representades al Parlament de les Illes Balears ha comparegut unida per fer una oferta clara al Partit Popular: negociar el projecte de pressupostos del Govern perquè no es vegi sotmès al «xantatge» de VOX, que tracta d’imposar les seves «bogeries» contra el català en l’educació, els agents socials i el feminisme, entre altres «obsessions».

Davant l’inici dimarts que ve del ple en el qual es votaran els pressupostos autonòmics de 2024 sense que l’executiu del PP tengui garanties per aprovar-los si no accepta les exigències canviants de VOX, els portaveus del PSOE, Iago Neguerela; MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; i Més per Menorca, Josep Castells; i la diputada d’Unides Podem Cristina Gómez han plantejat la seva disposició a pactar el seu suport als comptes del Govern.

«No es pot permetre que la ultradreta sigui qui marqui les polítiques d’aquesta comunitat autònoma», ha subratllat Negueruela en una roda de premsa conjunta en la qual els grups de l’esquerra han posat en relleu que el seu oferiment és un exercici de responsabilitat davant la situació extrema creada per la falta d’acord de PP i VOX en la tramitació pressupostària.

«L'oposició en bloc allargam la mà al Govern de Prohens per negociar i aprovar els pressuposts davant la greu situació d’inestabilitat», ha explicat MÉS i el seu portaveu Lluís Apesteguia ha afegit que «no podem permetre que el país estigui sotmès a les dèries, obsessions i odi de Vox».