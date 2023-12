Junts anuncia una reunió entre Puigdemont i Pedro Sánchez i el president espanyol diu que no la té a l'agenda

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat aquest dijous que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el del seu partit, Carles Puigdemont, es trobaran «en una reunió com cal».

Aquest anunci no l'ha confirmat ni desmentit Sánchez quan li han preguntat en arribar a Brussel·les poc després: s'ha limitat a dir que aquesta reunió «no figura a la seva agenda».

Turull ha fet l'anunci en una entrevista al programa 'Cafè d'idees', de RTVE, quan li han preguntat per què quan van coincidir aquest dimecres al Parlament Europeu, per primera vegada en sis anys, no es van fer una fotografia conjunta: «Això no va de fotografies, va de resoldre un conflicte polític. El que sí que hi ha és que es trobaran i faran una reunió com cal del tema de la negociació que hi ha hagut, de la negociació on estem, i d'aprofundir en la resolució del conflicte polític.»

Reunió, sense mediador i sense data

Segons ha dit Turull, la reunió ha estat «convinguda» entre les dues parts, i ha afegit que durarà «l'estona que calgui perquè puguin parlar els dos presidents».

Pel que fa a quan es farà aquesta reunió, el secretari general de Junts ha dit que, de moment, no hi ha una data fixada.

Preguntat per l'entrevistadora, Gemma Nierga, Turull ha dit que en aquesta reunió no hi participarà el mediador Francisco Galindo perquè no ho consideren necessari.

Sánchez diu que no ho té a l'agenda

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha confirmat ni desmentit l'anunci fet per Turull, tot i que ha dit que, de moment, la reunió no és a la seva agenda.

Ho ha dit quan ha arribat a Brussel·les a la reunió del Consell Europeu, assegurant que la seva agenda és «pública i transparent» i al·ludint a la cita que té d'aquí a una setmana amb Pere Aragonès: «Veig la meva agenda i el que hi tenc és una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el dia 21 per la visita que farem al supercomputador de Barcelona.»

Precisament el president de la Generalitat, quan li han preguntat per l'anunci de Turull, s'ha limitat a dir que «al govern li sembla bé que la gent es reuneixi».