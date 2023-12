El PI reclama al Consell de Mallorca un pla de restauració de molins tradicionals perquè generin electricitat

El PI – Proposta per les Illes Balears, ha presentat una moció per a reclamar al Consell de Mallorca un pla de restauració de molins tradicionals perquè generin electricitat.

En un comunicat aquest dimarts la formació ha assenyalat que els molins són unes edificacions típiques de l'illa que es troben per exemple en punts de Sant Jordi, Muro, Sa Pobla i Campos.

«Els molins són la primera estampa que veim en arribar a la nostra casa i no pot ser que més de la meitat estiguin mig derrocats», ha assenyalat el portaveu d'El PI en la institució insular, Antoni Salas.

En aquest sentit, Salas ha explicat que la seva formació va presentar una esmena als pressuposts de pràcticament dos milions d'euros per a augmentar la conservació d'aquestes edificacions, però que va ser rebutjada. El PI la tornarà a presentar perquè la considera «necessària».

Així mateix, ha criticat que és «inacceptable» que es continuïn publicant ajudes «amb tantes exigències i poca flexibilitat, perquè són impossibles de demanar». «Si volem que un element patrimonial es mantengui i perduri en el temps, ha de tenir una utilitat», ha considerat el portaveu.

Per exemple, Salas ha fet referència al fet que hi ha prototips de molins que aprofiten i recuperen motors de cotxe híbrid com a generadors d'energia i per a extreure aigua.

Per això, la formació ha demanat que es reconegui «la importància dels molins, simplificar les bases administratives i redactar un projecte de restauració de molins, que combini l'estètica tradicional i la generació d'energia». «A més de contribuir a la transició energètica també conservaríem el patrimoni de Mallorca, a part de fomentar les línies d'ajudes de la Unió Europea», ha conclòs.