Més per Menorca presenta una esmena a la totalitat als pressuposts del Consell: «aposten pel creixement turístic»

Els consellers insulars de Més per Menorca, Josep Juaneda i Noemí García, han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat dels pressupostos del Consell Insular de Menorca per a 2024.

Segons ha informat la formació, Juaneda i García s'han reunit aquest divendres amb el president insular, Adolfo Vilafranca, per a tractar els pressupostos del 2024.

Durant la trobada, els consellers han constatat la «impossibilitat» de donar suport a un pressupost que, segons han criticat, «aposta per continuar creixent en turisme i que no afronta les necessitats reals de Menorca i dels seus habitants».

En aquesta línia, des de Més per Menorca han considerat que les necessitats de la ciutadania passen per «rebaixar la promoció turística i actuar amb decisió per a reduir la massificació a l'estiu, diversificar l'economia amb la potenciació dels sectors primaris i industrial i apostar per l'habitatge».

Per això, Juaneda i García han assenyalat que és «indispensable» que una eventual modificació del Pla Territorial Insular (PTI) «ha de ser per a crear una bossa de places turístiques que permeti un decreixement real, i no per a construir serveis en el Camí de Cavalls o per a rebaixar la protecció del sòl rústic, com vol fer el PP».

Igualment, els consellers han demanat al president insular que no faci cap modificació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera, sinó que en els pressupostos per a 2024 «concretin el desenvolupament dels plans i projectes que preveu, com la limitació de l'entrada de vehicles a l'estiu i la urgent necessitat de frenar la massificació nàutica del litoral».

Finalment, en la reunió els consellers de Més per Menorca han informat a Vilafranca de la intenció de presentar esmenes parcials. En qualsevol cas, han assegurat que «la possibilitat d'arribar a acords està en mans del PP».