Sa Unió de Formentera dona quatre dies al president del Consell i diputat, Llorenç Córdoba, perquè dimiteixi

La coalició política de Sa Unió, a Formentera, ha comunicat l'expulsió del president del Consell, Llorenç Córdoba.

Després de demanar-li la dimissió, els consellers de Sa Unió han anunciat que si d'aquí al dilluns Córdoba no dimiteix, no descarten una moció de censura.

En una roda de premsa celebrada aquest dimecres, des de Sa Unió han demanat disculpes al poble de Formentera per la imatge oferta durant la darrera setmana, assegurant ser culpables de la situació «perquè varen ser ells els qui varen confiar en Llorenç Córdoba per a ser la persona encarregada d'encapçalar el projecte de canvi».

«Demanam disculpes per no haver sabut veure fins a on podia arribar el president», han insistit, reconeixent ser uns «ingenus» i «haver estat manipulats tan fàcilment».

Sa Unió ha explicat que el divendres es van reunir amb Córdoba per escoltar les seves explicacions sobre les declaracions que va formular en les quals, de manera unilateral, anunciava que deixaria de fer costat incondicionalment al Govern.

Segons els consellers de la coalició, tot va començar a tenir sentit quan Córdoba els va comunicar que la seva situació econòmica era delicada i que havia demanat a Palma que li trobassin un altre sou per ajudar-lo, petició que, segons Sa Unió, va formular a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Sa Unió ha considerat ara que les declaracions de Córdoba es varen fer amb intenció de pressionar a Palma, «no pels interessos de Formentera i no pel bé de l'illa, sinó pels seus interessos personals».

Així, han titllat d'«inacceptable» i «allunyada de l'ètica i la moral» l'actuació del president, per la qual cosa divendres passat internament ja li van sol·licitar la dimissió.

Aquest dimecres, Sa Unió ha tornat a demanar la dimissió de Córdoba tant del seu càrrec com president del Consell com de diputat en el Parlament.

Sa Unió ha informat ja la resta de partits sobre el succeït, assegurant que Córdoba ha creat una «cortina de fum mediàtica per treure un benefici personal».