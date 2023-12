Els grups parlamentaris democràtics signen el Pacte per la Inclusió Social promogut per la xarxa EAPN

Tots els grups parlamentaris, excepte el grup neofeixista, han signat aquest dimarts el Pacte per la Inclusió Social promogut per la xarxa EAPN, un document que planteja línies d'actuació en favor de l'equitat i la justícia social.

El document fa una anàlisi de la situació actual, planteja línies d'actuació conjunta amb mesures a aplicar per part dels signants, el compromís de EAPN i les entitats que la integren i un seguiment periòdic de compliment per part de EAPN i del Parlament.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha ressaltat que es renova aquest pacte «actualitzant el compromís a les noves circumstàncies i necessitats de la societat», per a abordar «el repte inajornable de la inclusió».

Prohens ha subratllat que, malgrat les bones xifres econòmiques, no han de «caure en triomfalisme i oblidar les dificultats que passen famílies de les Illes que no arriben a fi de mes i no poden cobrir les necessitats més bàsiques». En aquesta línia, ha raonat que l'«elevat cost de vida i l'accés a l'habitatge» és ja un problema «que afecta famílies amb tots els seus membres en actiu i fins i tot rendes mitjanes».

En aquest context, el pacte signat aquest dimarts «ha de ser el full de ruta» que guiï l'acció política «des del diàleg».

Per part seva, el president de EAPN a Balears, Xavier Torrens, ha cridat a fugir «de lluites partidistes» en aquest repte i ha compartit que encara que les xifres econòmiques apuntin a una recuperació, «la desigualtat continua creixent».