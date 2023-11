Denuncien que la partida pressupostària destinada a comprar el Castell d'Alaró «ha desaparegut»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat aquest dimarts la hipocresia del president insular, LLorenç Galmés, a qui ha acusat d'actuar només per «motius electorals i partidistes». Segons Alzamora, «els primers pressuposts que elabora el pacte PP-Vox en són un bon exemple». Així, ha criticat que als incompliments ja denunciats ara s'afegeix el «nul interès» en la compra del Castell d'Alaró, tot i ser un compromís de Galmés.

De fet, el portaveu ecosobiranista ha lamentat que els pressuposts de 2024 no incloguin cap consignació pressupostària destinada a la compra d'aquest bé. Una situació que contrasta amb la de l'anterior equip que sí que disposava d'una partida per poder efectuar l'operació de compravenda. Ara, en canvi, ha denunciat Alzamora, «la partida ha desaparegut i, per tant, resultarà molt complicat prosseguir amb les negociacions per adquirir el Castell i rehabilitar-lo».

Alzamora ha explicat que «a mesura que anem analitzant el pressupost del Consell de manera detallada les sorpreses se succeeixen. Cap de les promeses i compromisos de Llorenç Galmés amb els diferents municipis de Mallorca tenen el seu reflex pressupostari. Ja hem vist que no ha complert amb la reconstrucció del Teatre la Defensora de Sóller o l'ampliació de la Residència de Sa Pobla. Ara passa el mateix amb el Castell d'Alaró». En Paraules d'Alzamora, «A Galmés li han bastat quatre mesos per demostrar que menteix de manera compulsiva. Va mentir com a cap de l'oposició com a candidat i ara com a president. La seva credibilitat és nul·la».

En el mateix sentit, la portaveu municipal de MÉS per Alaró, Aina Sastre, ha lamentat l'actitud de l'actual equip de govern del Consell. «No és d'estranyar que no dediquin cap euro a la compra del Castell. Ja coneixíem el funcionament del PP estant a l'oposició municipal i les accions una vegada que són al poder, i és el mateix que fan per tot: mentides i demagògia per accedir a governar».

El portaveu de MÉS ha anunciat que la formació ha presentat una esmena demanant la inclusió de fons específics per a la compra del Castell d'Alaró en el pressupost de 2024. La proposta serà debatuda aquest dijous.