Vera demana comparèixer en el Parlament per informar sobre la implantació de la lliure elecció de llengua

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha demanat comparèixer en el Parlament per informar sobre la implantació de la lliure elecció de llengua i el pla pilot específic.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, ha registrat aquest dimecres la sol·licitud de compareixença per la via d'urgència, tenint en compte la rellevància i actualitat de l'assumpte.

Inicialment, en un primer escrit, la compareixença s'havia demanat en el ple de la Cambra, encara que en una segona petició registrada més tard, la representant de l'Executiu aclareix que la sol·licitud és per comparèixer en comissió.

La sol·licitud de compareixença té lloc pocs dies després que el PP i l'extrema dreta firmin un acord amb les línies mestres del pacte sobre la lliure elecció de llengua, assumpte que va motivar el bloqueig del sotil de despesa, que fou finalment aprovat aquest dimarts.

Aquest dimarts, el responsable d'Educació ha insistit durant el debat de les preguntes de control al Govern en el ple, dirigint-se a Vox, que l'acord es complirà, encara que ha advertit que el pacte entre els grups parlamentaris són línies mestres que el desenvolupament de la iniciativa correspon a la Conselleria, amb la participació de la comunitat educativa.

Per la seva banda, els grups de l'oposició han registrat una sol·licitud perquè tant Vera com la presidenta del Govern, Marga Prohens, compareguin en el ple per informar sobre aquesta qüestió, al qual el PP i Vox s'han oposat.