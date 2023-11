PP i VOX aproven el sostre de despesa en un debat tens protagonitzat per la segregació d'alumnes

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, avança que el Govern aprovarà els Pressupostos de 2024 de manera «imminent» i confia que el Parlament validarà els comptes abans que acabi l'any gairebé amb tota seguretat.

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts el sostre de despesa. Ho ha fet tres setmanes després del que es preveu inicialment, aquesta vegada amb el vot favorable de Vox, després de l'acord de la lliure elecció de llengua subscrit pels socis d'investidura.

Ha estat durant un debat tens a la Cambra autonòmica que, no obstant això, ha estat monopolitzat per l'acord finalment aconseguit per PP i VOX la setmana passada a canvi de l'aplicació de la segregació dels alumnes per raó llengua. «Pensava que veníem a parlar del sostre de despesa, però si l'esquerra no en vol parlar, serà que és meravellós», ha arribat a dir en algun moment el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.

Amb l'aprovació del sostre de despesa, fixat en 6.365,5 milions d'euros per a 2024, un 7,03% més alt (418 milions d'euros més) que la xifra de l'any anterior, es dona via lliure a la tramitació dels Pressupostos autonòmics del 2024, que es va veure paralitzada per la crisi oberta entre PP i els neofeixistes a compte de la lliure elecció de llengua.

Cal recordar que el passat 17 d'octubre, Vox va impedir l'aprovació del sostre de despesa amb el seu vot en contra després de no tirar endavant la seva iniciativa que posava data a la segregació escolar.

Antoni Costa ha avançat que el Govern aprovarà els Pressupostos de 2024 de manera «imminent» o «en els pròxims dies» i que el Parlament validarà els comptes, gairebé amb tota seguretat, abans que acabi l'any perquè l'1 de gener de 2024 es materialitzi l'increment dels recursos econòmics per a sanitat, educació i serveis socials.

El responsable d'Economia del Govern ha ressaltat que el nou sostre de despesa «permetrà desenvolupar totes les polítiques públiques i continuar reforçant els serveis», un «equilibri» que han fet veure «que és possible».

Els partits de l'oposició han lamentat que el sostre de despesa hagi sortit finalment endavant per a acontentar les demandes de VOX.