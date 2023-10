Prohens reconeix que «la legislació educativa vigent no permet que hi hagi segregació»

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, entén que l''Estatut d'Autonomia' i la legislació educativa vigent «no permeten que hi hagi segregació» en l'ensenyament, per la qual cosa ha apostat per negociar «en el marc dels límits que té molt clars el Govern».

Així s'ha expressat Prohens aquest dilluns en declaracions als mitjans durant la seva assistència al lliurament dels premis extraordinaris de Formació Professional de grau superior 2021-2022, en el Centre Cultural La Misericòrdia. Prohens ha insistit, com ja va fer el divendres el portaveu del Govern, Antoni Costa, que l'aplicació d'aquesta mesura inclosa en els acords d'investidura amb VOX es farà «des del màxim respecte al 'Estatut d'Autonomia'», i «escoltant a tota la comunitat educativa». No obstant això, la presidenta ha anat més enllà en sostenir que l'Estatut i la legislació educativa vigent «no permeten que hi hagi segregació», un terme que no li «agrada» per «parlar d'aquesta matèria lingüística» ja que considera que duu a la «confrontació».

«Crec que s'ha de continuar parlant en el marc d'aquest acord d'investidura, en el marc d'aquests límits que té molt clars el Govern», així com el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha declarat la líder de l'Executiu. Davant els pronunciaments públics de diferents entitats del teixit cultural i educatiu, Prohens ha enviat un «missatge de tranquil·litat» a la comunitat educativa remarcant que «no hi ha cap decisió presa» sobre la lliure elecció de llengua en l'educació, per la qual cosa «no es poden avançar esdeveniments»

La decisió que es prengui, ha afegit, «respectarà l'Estatut d'Autonomia i respectarà sobretot també els límits econòmics, pressupostaris i els recursos humans». «Sabem quins són els nostres límits», ha declarat. Prohens ha recordat que la proposta del PP és que la lliure elecció de llengua s'implanti de manera progressiva, es faci «escoltant la comunitat educativa» i que sigui una proposta «possibilista», referint-se amb això als recursos que seria necessari destinar per a materialitzar la mesura. Per això, ha raonat que és un assumpte que no sols competeix al titular d'Educació sinó també al d'Hisenda.

La presidenta ha insistit que la voluntat del Govern és «mantenir la tranquil·litat i la normalitat dins les aules» a l'hora de «complir els compromisos d'investidura».

Respecte a l'oferta de MÉS per Mallorca d'arribar a un pacte per a aprovar el sostre de despesa i tancar altres acords de legislatura, Prohens ha comentat que en la seva opinió «MÉS té una mica de conflicte» en aquesta matèria: «Basta mirar el que passa quan realment hi ha un pacte entre el meu partit i MÉS», ha dit en al·lusió al pacte municipal a Capdepera.