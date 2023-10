MÉS per Mallorca proposa que IB3 faci desconnexions insulars

MÉS per Mallorca defensarà el dijous, en el ple del Consell, una moció per la qual demanen a IB3 Televisió la recuperació de les desconnexions insulars.

Segons ha informat aquest dimecres en nota de premsa la formació ecosobiranista, pretenen aconseguir el suport institucional a una petició que també inclou incorporar en la programació televisiva un debat de política insular.

En paraules del portaveu de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, el compliment dels objectius inicials d'IB3 de promoure la realitat social i oferir un servei públic de proximitat «ha quedat diluït, especialment des del pas de la televisió analògica a la digital, quan l'ens públic va deixar enrere les desconnexions insulars al·ludint a raons tècniques».

«És una realitat que els espectadors de Mallorca troben a faltar, en el conjunt de la programació, una informació local i insular, més territorializada i arrelada al poble», ha insistit Alzamora.

En aquesta línia, ha lamentat que en el context d'un món globalitzat hi hagi moltes informacions que acaben ocupant l'espai en els informatius, desplaçant allò que passa «a casa». Per això, ha afegit, «cal potenciar la informació de proximitat i adaptar-la a la realitat singular d'un territori integrat per illes».

Des de MÉS han considerat, així mateix, que la desaparició de la Televisió de Mallorca, «clausurada pel PP en 2011, ha privat als espectadors d'accedir a bona part de la informació institucional i política del Consell».

«Mentre IB3 ofereix en directe els plens del Parlament o debats entre les diferents forces polítiques amb representació en la cambra balear, no passa el mateix a nivell insular», ha criticat el portaveu.

Per això, ha instat l'ens públic a retransmetre en directe i a través dels seus canals en línia els plens de la institució.

Per a finalitzar, han destacat també que la recuperació d'un espai televisiu propi de caràcter insular en IB3 Televisió «permetria al Consell de Mallorca donar una major difusió del valuós arxiu audiovisual de la seva propietat».