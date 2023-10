MÉS per Palma demana suspendre el decret llei d’Habitatge: «És un atac directe a la sobirania i les competències municipals»

El Govern ha aprovat el Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de Mesures Urgents en Matèria d’Habitatge. MÉS per Palma considera que, tot i que algunes aportacions podrien ser vàlides -i de fet, algunes d'elles ja s'apunten al Pla d’Ordenació Detallada (POD), aprovat inicialment l’anterior legislatura, però amb unes condicions raonables-, les mesures aprovades de forma generalitzada poden «ser contraproduents i provocar problemes greus».

La regidora Neus Truyol ha explicat el posicionament de MÉS per Palma sobre el decret llei d’Habitatge i el contingut de la moció que el grup ecosobiranista presentarà al pròxim ple.

La portaveu ha explicat que «l'accés a l'habitatge és un problema greu per a la majoria de les famílies, ja que el preu s'ha incrementat de forma exponencial. Els habitatges han de ser per a viure-hi, no per especular. Aquesta problemàtica afecta el dret constitucional a un habitatge digne per als residents, però també per als treballadors temporals o per a altres sectors. Per això és imprescindible impulsar polítiques públiques a favor de l’ús residencial de l’habitatge, i vetllar per un mercat públic i privat que ofereixi habitatges a preus assequibles i en condicions raonables. Els barris i pobles de Palma han d’estar habitats per veïns i veïnes, no per habitatges buits, caríssims o destinats a usos turístics».

Truyol ha recordat que «aquest decret llei no s’ha treballat amb els agents socials víctimes de la crisi habitacional i l’especulació immobiliària, com la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques o les Associacions de Veïns».

«Aquesta norma suposa un atac directe a la sobirania i les competències municipals en termes urbanístics. Aquest decret ja està en vigor, abans que l’Ajuntament hagi pogut analitzar i decidir quines mesures vol aplicar. La cooperació entre institucions és imprescindible per a solucionar un problema tan greu com el de l’habitatge, el Govern Balear no pot trepitjar i menystenir els ajuntaments, passant-los per damunt; ha de fer feina amb el ajuntaments», ha apuntat la regidora.

Per a MÉS per Palma, aquest decret llei inclou tota una sèrie de casuístiques que perjudiquen la bona planificació urbana de Ciutat. «La norma suposa un increment de la densitat poblacional, sense cap tipus de mesura per incrementar els equipaments i zones verdes que donin els serveis necessaris a aquestes noves veïnes i veïns. Això provocarà, a mig termini, barris i pobles dormitori sense els espais verds, els equipaments, els serveis o els comerços suficients», expliquen.

La regidora ha volgut posar alguns exemples controvertits: «La nova categoria d'Habitatge a Preu Limitat suposa un preu equiparable al de lliure de mercat, si no superior. S'estan impulsant mesures contràries a l'ordenament jurídic urbanístic municipal. La conversió de locals a habitatges ja era possible abans d'aquest decret llei, però amb condicionants per tal d’evitar-ne els efectes negatius. Ara mateix ja està provocant un increment de preus dels locals comercials».

Truyol ha afegit també que «s’està aplicant una amnistia urbanística en sol urbà, amb la concessió de cèdules d’habitabilitat a habitatges que han incomplert la normativa urbanística. Es facilita construir habitatges a solars reservats per equipaments públics i privats, cosa que provocarà la pèrdua d’equipaments i serveis als barris. I també es facilita, de forma absolutament irresponsable, el creixement d'edificis en alçada, amb una proposta que contradiu totalment els suposats objectius de la norma, com l'harmonització d'alçades. El decret llei atempta també contra la protecció del patrimoni arquitectònic i amplia les possibilitats de canvi d’ús turístic a residencial, facilitant majors beneficis per al sector hoteler».

Finalment, Truyol ha conclòs dient que «la ciutat i la seva vocació han de ser oferir habitatge assequible, però també serveis i equipaments de proximitat i mantenir el patrimoni arquitectònic i la singularitat dels barris i pobles palmesans. Aquestes mesures, aplicades de forma indiscriminada i general, provocaran efectes molt negatius».

Per a la regidora, «les administracions han d’intervenir sobre el parc d’habitatges amb tots els mecanismes que tenen a la seva disposició -i també crear-ne de nous- per a donar l’accés assequible a un habitatge digne a les veïnes i veïns de Palma, a través de la limitació de preus, l’increment del nombre d’habitatges públics i l’eradicació de l'oferta turística il·legal».