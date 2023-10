La polèmica lingüística d'aquesta setmana entre els socis PP i VOX és una PNL sobre «lliure elecció de llengua»

Els socis PP i VOX surten a una polèmica per setmana en un dels objectiu que, se suposa, comparteixen: l'arraconament de la llengua pròpia de les Balears i la seva substitució pel castellà.

El PP ha mostrat el seu desacord amb la proposició no de llei (PNL) registrada aquest dilluns pels seus socis, els neofeixistes de VOX, per a implantar allò que ells anomenen «lliure elecció de llengua» en totes les etapes educatives en el curs 2025-2026 i ha insistit que el temps sobre com implementar les mesures de l'acord de govern PP-VOX «el marca el Govern».

La portaveu del PP en el Parlament, Marga Durán, ha assenyalat que «no estan d'acord» amb el text que els va enviar VOX aquest cap de setmana, per la qual cosa ha apuntat que «votaran en conseqüència» i que «presentaran les esmenes oportunes».

Durán ha insistit que en l'acord de govern «no hi ha cap calendarització», ni es «va definir l'aplicació de les mesures». «Per tant, el temps de com aplicar les mesures el marcarà el Govern i, en aquest cas, la Conselleria d'Educació i Universitats, amb total respecte al pacte», ha matisat.

La portaveu parlamentària ha recalcat que el PP va traslladar a VOX que «no compartien el contingut» i que es tracta d'una proposta de VOX però a la pregunta de si votaran en contra de la PNL, no ha donat resposta.