MÉS reclama al Consell la documentació presentada pel RCD Mallorca per a justificar el patrocini d’1,8 milions

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha registrat aquest divendres una sol·licitud reclamant a la institució insular la totalitat de l'expedient relatiu al contracte de patrocini signat amb el RCD Mallorca signat el passat mes de novembre. Segons Alzamora, el contracte establia l'obligació per part del club esportiu de «lliurar, a la finalització de cadascun dels dos períodes del contracte, l'informe justificatiu de les accions realitzades i de la quantificació econòmica del retorn de la publicitat». De fet, el contracte subscrit especificava que el pagament «es farà prèvia presentació de les factures corresponents, juntament amb la justificació tècnica del projecte».

Finalitzats els dos períodes contractuals fixats en el contracte (al qual MÉS per Mallorca es va oposar i va votar en contra) Alzamora ha formalitzat la petició, tot tenint en compte que, «en el cas que el contracte s'executi de forma defectuosa o es facin tan sols part de les obligacions assumides per causa imputable al contractista», el Consell de Mallorca podrà «optar a sol·licitar el reintegrament del percebut indegudament».

La petició de documentació sol·licitada per MÉS per Mallorca contempla una còpia íntegra del contracte signat entre el Consell de Mallorca i el RCD Mallorca, així com les factures entregades pel RCD Mallorca i justificació tècnica. S'ha sol·licitat també la memòria d'activitats amb un llistat de totes les activitats acomplertes previstes en el contracte així com la valoració de l'impacte econòmic del retorn publicitari. Des de MÉS també s'ha registrat una petició per a obtenir els informes tècnic, jurídic i d'intervenció sobre la justificació del compliment del contracte i una còpia de l'informe tècnic, jurídic i intervenció del pagament.

Alzamora ha recordat que MÉS va «defensar i mantenir sempre el mateix posicionament» respecte a aquest patrocini. «Era una subvenció arbitrària i ara volem conèixer com i de quina manera s'ha executat el patrocini i quin ha estat el seu impacte real», ha conclòs.