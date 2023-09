Unides Podem Alcúdia presentarà mocions per a augmentar la transparència de l'Ajuntament i la participació ciutadana

Per al proper ple de l'Ajuntament d'Alcúdia, 5 d'octubre, l'agrupació Unides Podem ha preparat quatre mocions, tres de les quals encaminades a augmentar la transparència i la participació de la ciutadania envers les propostes de l'actual equip de govern (PP, VOX i el partit del transfuguisme Unió per Alcúdia).

A la primera, insten el govern municipal a presentar i debatre el document del Pacte de Governabilitat, expressió del programa de govern del mandat 2023–2027, perquè els ciutadans d'Alcúdia el coneguin.

A la segona, exigeixen el compliment del vigent Reglament de Participació Ciutadana de 1998 i proposen actualitzar-lo adequant-lo així a la legislació apareguda posteriorment. Per exemple, l'esmentat Reglament preveu «la creació d'una Comissió Mixta de Participació ciutadana» que no existeix, a més la legislació apareguda posteriorment estableix la possibilitat de participació dels veïnats al ple amb precs i preguntes un cop finalitzat aquest, independentment de si el tema està o no inclòs a l'ordre del dia. «Són vies elementals de comunicació que preveu la legislació actual», assenyala Unides Podem.

La tercera moció té a veure amb els pressupostos municipals del 2024. El desistiment de l'anterior equip de govern va arribar a l'extrem de no elaborar els pressupostos municipals per a l'any 2023. L'agrupació remarca que «el temps corre i legalment els pressupostos de l'any entrant han d'estar presentats a ple abans del 15 d'octubre per a debatre'ls, i fer esmenes i al·legacions si és el cas i aprovar-los definitivament abans del 31 de desembre. No complir els terminis (com l'anterior equip de govern va fer sistemàticament) té greus conseqüències polítiques i econòmiques». Per això, Unides Podem demana «que es respectin els terminis legals per a presentar en temps i forma els pressupostos del 2024» i «que s'articulin els mecanismes de participació ciutadana que permetin als veïnats decidir la prioritat de les inversions, reservant partides pressupostàries per a les decisions de cada barriada del poble».

La quarta i darrera moció cerca la reprovació i la destitució del regidor de VOX Juan Sendín pels comentaris racistes del darrer ple i pretenen consensuar-la amb la resta dels grups de l'oposició.