El PP tomba una iniciativa que volia garantir un finançament adequat per a la Menorca Reserva de Biosfera

Més per Menorca ha denunciat la «hipocresia» del PP sobre el finançament de la Llei Reserva de Biosfera quan, aquest dimarts, han rebutjat juntament amb els seus socis de Vox una proposició no de llei relativa a garantir un finançament adequat per a la reserva.

Durant la passada legislatura, es va aprovar la Llei de Menorca Reserva de Biosfera, que preveu la creació d'un mecanisme especial de finançament de la Reserva de Biosfera amb l'objectiu de cobrir les inversions i els projectes necessaris per assolir els objectius de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.

Aquest mecanisme de finançament havia d'estar dotat inicialment d'un import de 5 milions d'euros aportats íntegrament pel Govern, però finalment el PSOE ho va modificar i es va establir que el 75% havia de ser aportat per l'executiu (3.750.000 euros) i el 25% restant havia de ser aportat pel Consell de Menorca (1.250.000 euros).

El Partit Popular, en aquell moment a l'oposició, va proposar que l'aportació del Govern a la Menorca Reserva de Biosfera no podia ser inferior als 5 milions d'euros i va criticar el redactat d'aquest article de perquè consideraven que era insuficient.

Ara, els menorquinistes lamenten que «els populars hagin traït la seva paraula» i hagin votat en contra de la iniciativa presentada al Parlament per garantir un finançament adequat per a la Menorca Reserva de Biosfera.

El portaveu menorquinista al Parlament, Josep Castells, ha retret al PP que «a l'oposició defensaven 5 milions d'euros i ara, al Govern, votaran en contra d'aquesta petició».

Castells ha afirmat que «el PP de Menorca juga de cul de bòtil dins el PP de les Illes Balears perquè els hi fan fer un paperot, ja que avui aquí defensen una cosa diferent a la que defensaven fa quatre dies».