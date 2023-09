Galmés rebutja limitar l'entrada de vehicles a Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha titllat Llorenç Galmés d'«hipòcrita» i li ha retret la seva «manca de valentia» després que el Partit Popular hagi votat aquest dijous en contra de la proposta dels ecosobiranistes per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.

Durant el debat de la moció, el portaveu de MÉS ha recordat que la proposta plantejada proposava la redacció urgent d’una proposició de Llei amb l’objectiu de limitar l’entrada i la circulació de vehicles a l’illa segons criteris mediambientals, establint un nombre màxim de vehicles de lloguer.

Alzamora ha remarcat que «l’adopció d’aquest acord no pot esperar més» i ha recordat que en les darreres dues dècades el parc automobilístic de les Illes Balears s'ha disparat en prop d'un 44 % fins a superar el milió d'unitats.

«Hi ha 913 vehicles per cada mil habitants. Aquestes dades són, amb molta diferència, les més elevades de tot l'Estat espanyol, i situen l'arxipèlag com el tercer territori del món només per darrere de San Marino i els EUA. Només a la ciutat de Palma hi ha ara mateix 326.448 automòbils, són 94.287 més que a 1997», ha denunciat Alzamora.

El portaveu ha acusat el govern de Galmés de voler copiar l'estratègia del Consell d’Eivissa, «que també anuncia estudis abans de limitar de veritat l’entrada de vehicles, estudis que no conclouen mai i que no porten a ca solució concreta».