Josep Antoni Prats reclama «un gran pacte per la llengua i la cultura» en l’homenatge d’Esquerra Republicana a Guillem de Montgrí

En l’acte d’Homenatge a Guillem de Montgrí que ha celebrat aquest 8 d’agost Esquerra Republicana, el portaveu d’aquesta formació política a les Pitiüses, Josep Antoni Prats, ha reclamat «un gran pacte per la llengua i la cultura a totes les forces democràtiques». Prats ha constatat la mala situació en què es troba la llengua catalana, pròpia de les nostres illes, i ha lamentat que entre els primers anuncis del nou Govern de les Illes Balears ja n’hi ha alguns que poden empitjorar aquesta situació, en aspectes tan importants com l’educació o la sanitat.

Segons Prats, «les forces democràtiques, que son totes excepte aquelles que, per ignorància o mala fe, se situen voluntàriament fora dels consensos bàsics, tenen la gran responsabilitat de contribuir al manteniment de les senyes d’identitat essencials d’aquesta terra, entre elles la llengua. Posem-nos, per tant, d’acord en allò que és bàsic i després ja discutirem sobre quin model de país volem». En realitat, el que es demana és recuperar els grans consensos dels anys 80 del segle XX, que varen permetre l’aprovació per unanimitat de normes com la Llei de Normalització Lingüística.

Biel Cursach, portaveu del Jovent Republicà a les Illes, ha manifestat que els joves han de manifestar les seves inquietuds i han de liderar les protestes «contra tot allò que suposa trencar el difícil equilibri ecològic de les nostre illes, com l’excés de turisme i de creuers».