Tolo Gili (El PI): «Els habitants de les Illes hem d'estar exempts de pagar taxes aeroportuàries, és l'única manera de desplaçament que tenim»

El PI-proposta per les Illes Balears ha reclamat a AENA que no incrementi les taxes aeroportuàries «pel bé dels habitants de les Balears».

En referència a l'anunci del gestor aeroportuari d'incrementar les taxes dels aeroports, el president del PI, Tolo Gili, ha assegurat que «els habitants de les Balears no tenen per què haver de pagar més per a desplaçar-se a la Península». «Ja basta bé el que pagam» ha subratllat.

«AENA i l'Estat han de recordar que els habitants de les Balears només tenen dues maneres de sortir de les illes i no pot ser que cada vegada pugin més les taxes i s'incrementi el preu dels bitllets», ha explicat Gili. «És un greuge comparatiu amb la resta de territoris d'Espanya», ha criticat.

A més, ha insistit Gili, «ara volen incrementar les taxes dels aeroports de les Illes, però Europa també vol imposar la taxa verda per a agafar l'avió». «Els habitants de les Illes han d'estar exempts de pagar aquestes taxes perquè és l'única manera de desplaçament que tenim», ha reivindicat. «No podem agafar cotxe i recórrer de punta a punta la Península», ha recordat així mateix, «hem d'agafar avió o vaixell per a sortir de les Illes».

Per això, les persones que viuen a les Balears no han de pagar aquestes taxes. Això seria més fàcil de resoldre si el Govern tengués la paella pel mànec i pogués decidir», ha continuat Gili, qui per aquest motiu ha reclamat també a l'Estat «la gestió dels ports i aeroports de les Illes». «A part, tendríem poder de decisió per a regular els avions i vaixells que entren a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera», ha sentenciat Gili.