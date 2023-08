Preocupació a Alcúdia per la creixent privatització de l'espai públic a causa del turisme

Podem Alcúdia ha emès un comunicat aquest dimarts exposant preocupació pel procés de transformació que s'està vivint, especialment al casc antic del municipi, «a causa de l'avanç del turisme massiu i la privatització de l'espai públic».

«Els alcudiencs veuen com els comerços de tota la vida van tancant per donar pas a franquícies o souvenirs per als turistes. Veiem com les places on abans els residents hi feien vida, ara estan plenes de taules i cadires. Lloguer turístic i hotelets d’interior per tot arreu. Aquest fenomen provoca que durant els mesos que dura la temporada turística els residents ens trobem desplaçats ja que el poble es converteix en un parc temàtic a disposició del turista», denuncien des de la formació.

Amb l’objectiu de «prendre mesures de contenció», al plenari municipal del 14 de desembre de 2022 Podem va presentar una moció, que es va aprovar per unanimitat, on es posava de manifest aquesta problemàtica i es proposaven mesures concretes per posar límits a la privatització constant de l’espai públic. Entre d'altres propostes, proposaven adaptar l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública a les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, demanant l’aplicació d’aquests criteris a partir de l’any 2023.

No obstant, des de la formació denuncien que aquest estiu «l'espai públic se segueix ocupant il·legalment», sense que hi hagi cap resposta de l'autoritat municipal. Per tot això, des de Podem insten el govern municipal a «complir immediatament amb la legislació vigent referent a l'ocupació de l'espai públic i a dur a terme la moció aprovada per unanimitat en el ple esmentat».