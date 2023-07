La consellera de Cultura i Patrimoni assegura que no hi ha reculada en la normalització lingüística del català

Antònia Roca, vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, ha assegurat aquest dilluns que «no hi ha hagut cap reculada en relació amb la normalització lingüística» a l'illa en els dos mesos que porta l'equip de govern en la institució.

En resposta a una pregunta formulada pel conseller d'El Pi, Antoni Salas, sobre quines seran les directrius de política lingüística que es duran a terme des del Consell, Roca ha assegurat que defensaran la llengua sense «la imposició del seu ús».

De la mateixa manera, en resposta a una pregunta formulada pel conseller de MÉS per Mallorca, Joan Llodrà, sobre el compromís del govern en relació amb la normalització lingüística, Roca ha defensat que l'equip de govern «protegirà la llengua i la cultura perquè la gent pugui triar».

Llodrà ha assenyalat que «davant d'una situació de marginació històrica de la llengua, l'administració ha d'ajudar», i Salas ha argumentat que «la discriminació positiva per a ajudar a fer que el català tingui més ús social no és una imposició». Roca ha sentenciat que des del Consell «no posaran una llengua per darrere de l'altra», «no es discriminarà per raó de llengua ni s'usarà com a eina de confrontació», ha conclòs.