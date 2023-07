PSIB: «La retirada de l'Impost de Successions suposarà 500 milions d'euros menys per als serveis públics»

El PSIB-PSOE ha valorat la reforma fiscal del PP titllant-la de «populisme electoral», ja que el nou Govern no ha aportat ni un informe econòmic que expliqui l'impacte que suposarà en els comptes públics.

El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha alertat que «les mesures incloses beneficien fonamentalment a les grans fortunes, i posen en perill els serveis públics essencials més valorats pels ciutadans i ciutadanes de les illes, com ara la sanitat, o l’educació».

Negueruela ha acusat el PP de generar un forat en el pressupost d’enguany «i retornar a les illes a la senda del dèficit públic i el deute».

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat per escrit gairebé mil preguntes per «intentar aclarir els forats legals que aquest decret genera».

Pel que fa a l'Impost de Successions, el PSIB ha alertat que es tracta d'una reforma «clarament regressiva», perquè beneficiarà sobretot als grans patrimonis.

Per altra banda, el PSIB-PSOE creu que la rebaixa de l’Impost de Transmissions Patrimonials és una mesura clarament discriminatòria, de molt escàs impacte i d'eficàcia nul·la.