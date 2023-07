Sumar MÉS proposa incloure anualment 2.000 habitatges a la borsa de lloguer social

La coalició Sumar MÉS ha presentat la seva proposta per a incloure, anualment, 2.000 habitatges a la borsa de lloguer social. Així ho ha explicat el cap de llista, Vicenç Vidal, i la candidata per Eivissa, Viviana de Sans, aquest dimarts en roda de premsa. Vidal ha recordat que «poder accedir a un habitatge digne s’ha convertit en el principal problema de la gent d’aquestes illes i, com a polítics, tenim la responsabilitat de revertir aquesta situació».

Per a posar fre a l’encariment exponencial del preu de l’habitatge, Vidal ha explicat que «destinarem al lloguer social 2.000 habitatges anuals a les Illes Balears, per arribar als 20.000 en una dècada». Aquesta mesura preveu que es comprin habitatges buits a través de fons estatals, així com la transmissió dels pisos de la SAREB a la comunitat autònoma perquè els gravi. Igualment, es potenciarà que l’Estat cedeixi terrenys de la seva propietat sense ús per fer-hi nous habitatges destinats al lloguer social, així com la inversió directa en la construcció de nous pisos en terrenys que siguin de la seva propietat.

En aquest sentit, el candidat ha recordat que, dels més de 600.000 habitatges que hi ha a les Illes Balears, un 16% estan buits. «És vergonyós que 105.434 cases estiguin buides per l’afany especulador d’uns quants, mentre hi ha gent que no es pot permetre un lloc digne on viure perquè hi ha de dedicar més de la meitat del seu sou. Si volem viure millor, necessitam posar-hi remei», ha remarcat.

De Sans, per la seva banda, ha incidit que les causes principals de l’encariment dels preus de l’habitatge són «les societats d’inversió immobiliària (com les SOCIMIs), la compra per part de no residents o el lloguer turístic». «No podem permetre que l’habitatge sigui un bé per especular-hi, hem de garantir que sigui un dret», ha subratllat de Sans. En aquesta línia, la candidata de Sumar MÉS a Eivissa ha assegurat que «gravarem amb impostos tant les figures de les SOCIMIs com els moviments de capital transnacional. Hem de frenar que els que especulen tenguin barra lliure per fer-ho».

Vidal també ha recordat que el límit als preus del lloguer estan «en perill amb els nous governs de dretes». A més, ha recordat: «Nosaltres sempre hem defensat que no basta amb limitar-los, sinó que cal baixar-los i, per això, modificarem la llei d’habitatge perquè no hàgim de dedicar més d’un 30% a pagar el lloguer».